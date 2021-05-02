الوزير: العراقي يستهلك كهرباء اكثر من المواطن الايراني بستة اضعاف

وقال حنتوش اليوم الأحد في مؤتمر صحفي على هامش لقائه وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، ان التعاون جيد جدا بين ايران والعراق.وأشار الوزير الى أنه ناقش مع الجانب الايراني كافة الآليات والحلول الخاصة بإمداد الطاقة والتأكيد على التعاون المستمر، وسداد الديون في قطاعي الغاز والكهرباءوأضاف ان هذا العام تمكنا من تغطية استهلاك 22 ألف ميغاواط من الكهرباء في العراق، بينما في ذروة استهلاك الكهرباء سيرتفع هذا الرقم من 22 ألف ميغاواط إلى 28 ألف ميغاواط.، وإذا قارنا نصيب الفرد من الكهرباء في إيران والعراق، فإن المواطن العراقي يستهلك ستة أضعاف ما يستهلكه الشعب الإيراني، ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة في العراق.وتابع : إن وزارة الكهرباء في العراق أجرت وفي هذا المجال، مقارنة بين كمية استهلاك الطاقة في طهران وبغداد مع وزارة الطاقة في إيران.وأشار إلى أن إمدادات الطاقة من إيران مستمرة بشكل متواصل، والمشكلة التي واجهتنا كانت في مجال إمداد الوقود لمحطات الطاقة، موضحا : بالطبع خلال هذه الزيارة توصلنا إلى اتفاقيات جيدة حول هذا الموضوع وطرق الدفع.ووصل وزير الكهرباء العراقي إلى طهران أمس للقاء مسؤولين من وزارتي النفط والطاقة الإيرانية.