وزارة التعليم تعلن بدء التقديم إلى الدراسات العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الأحد ،عن بدء التقديم إلى الدراسات العليا ابتداءً من اليوم.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "تعلن عن بدء التقديم إلى الدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021 ابتداءً من اليوم الموافق الثاني من آيار الحالي ولغاية الثالث من حزيران المقبل".



واضافت إن "ألفا وتسعمائة برنامج دراسي متاح للتقديم والتنافس على وفق شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وأن التقديم الإلكتروني يكون عبر منظومة دائرة البحث والتطوير (http://adm.rdd.edu.iq) وحسب ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا داخل العراق".