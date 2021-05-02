توصيات جديدة بشأن التعليم الحضوري والسفر وحظر التجوال

كشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأحد، عن توصيات جديدة تتعلق بالتعليم الحضوري والسفر وحظر التجوال في البلاد.



وقال مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "اللجنة رفعت توصيات إلى وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية بمنع السفر مع كل دولة تسجل إصابات مؤكدة بالسلالة الهندية الجديدة".

وأضاف، أن "من بين التوصيات إنهاء التعليم الحضوري في المدارس والجامعات وأن يكون الكترونياً فضلاً عن توصية بتطبيق حظر شامل في أسبوع عيد الفطر المبارك".

وأشار الموسوي إلى أن "خلية الأزمة بانتظار الأوامر الادارية والوزارية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال الـ 24 أو 48 ساعة المقبلة لإعلان قراراتها".