الدفاع المدني يعلن اخماد حريق في "مطبعة" وسط بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن اخماد حادث حريق اندلع داخل مطبعة وسط بغداد.



وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مطبعة في منطقة شارع السعدون وسط بغداد بمشارك 12 فرقة اطفاء".

وأضاف البيان أن "المطبعة تحتوي على كميات كبيرة من الأحبار ومواد كحولية وتمكنت فرق الدفاع المدني من احتواء الحرق وابعاد خطر النيران عن الابنية التجارية المجاورة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية"، مؤكداً أن "سبب الحادث كان نتيجة حدوث تماس كهربائي داخل المطبعة وهو ما اشعل الحريق بادئ الامر".