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انطلاق اولى الرحلات الجوية لاجلاء العراقيين العالقين في الهند

محليات

2021-05-03 | 03:19
انطلاق اولى الرحلات الجوية لاجلاء العراقيين العالقين في الهند
1,369 مشاهدة

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن انطلاق اولى رحلاتها الجوية المخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النقل ناصر حسين الشبلي، سيرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اولى رحلاتها الاستثنائية الى جمهورية الهند والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الاراضي الهندية والذين ناشدوا الوزارة لاعادتهم الى ارض الوطن بسبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها جراء جائحة كورونا".

وبحسب البيان فقد قال مدير عام الشركة كفاح حسن الذي اشرف ميدانيا على تنفيذ الرحلة ان "هذه الرحلة تمت بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية، كما وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في لوائح منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تشمل تعفير الطائرة قبل وبعد تنفيذ الرحلة لضمان سلامة الطواقم والمسافرين والحد من انتقال عدوى الوباء".

واضاف انه "من المؤمل ان ينفذ الناقل الوطني رحلات اجلاء عاجلة اخرى الى الهند بعد اكمال الموافقات الاصولية، اما ما يتعلق باجراءات فحص وحجر الوافدين فإنها ستكون من اختصاص الفرق الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي التابعة لوزارة الصحة العراقية".

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