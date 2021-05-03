بطريركية الكلدان تصف الدعوى المقامة ضدها بـ"السياسية"

حيث وصفت البطريركية الدعوى بانها تبدو سياسية وتمت وفق تحريض جهة سياسية خاصة عبر تلفيق اتهامات لاصحة مثل بيع املاك الوقف والتصرف بها خلافا للقانون.واشارت الى ان بيع املاك المسيحيين يتطلب موافقات رسمية تشمل موافقة الفاتيكان، والبطريرك المتولي، وموافقة الحكومة العراقية وتكون عن طريق الاستبدال.واكدت ان البطريرك لم يبع دارا او ارضا او اي شي مما ذكر، فضلا عن الشروع باقامة دعاوى قضائية ضد صاحب الدعوى الذي اتهم البطريركية بالتلاعب، وعلى وسائل الاعلام التي نقلت الاخبار للجمهور بوصفها اساءة ضد الكنيسة.