نقابة الصحفيين تشيد بجهود الاسرة الصحفية وتستذكر شهداءها

وقالت النقابة في بيان تلقته السومرية نيوز" انها المنظمات والاتحادات الصحفية حول العالم احتفالاتها باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تحل ذكراه في الثالث من ايار كل عام.وبهذه المناسبة فان النقابة تشيد بجهود الصحفيين والإعلاميين في العراق الذين كان لهم الدور الكبير في تغطية معارك تحرير المدن العراقية من عصابات داعش ونقل الصورة المشرقة لبطولات الجيش العراقي والقوات الأمنية السائدة في تلك المعارك فضلا عن المساهمة الفاعلة في التصدي لجائحة كورونا ومشاركة الجيش الأبيض في كل فعالياته لمقارعة هذا الوباء الخطير والحد من تفشيه .كما وتحيي نقابة الصحفيين العراقيين أرواح شهداء الصحافة الذين قدموا أرواحهم فداء لرسالة الكلمة الحرة والقلم الشريف ، كما وتطالب الجهات الرسمية وغير الرسمية في العراق بضرورة توفير بيئة آمنه أوسع للعمل الصحفي وبما يمكن الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم الإعلامية من تأدية واجباتهم المهنية والصحفية على أكمل وجه لنقل الصورة المشرقة لبلادنا وبما يليق ويتناسب مع العراق وتاريخه الحضاري المشرق .وقالت النقابة في بيان تلقته السومرية نيوز" انها المنظمات والاتحادات الصحفية حول العالم احتفالاتها باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تحل ذكراه في الثالث من ايار كل عام.وبهذه المناسبة فان النقابة تشيد بجهود الصحفيين والإعلاميين في العراق الذين كان لهم الدور الكبير في تغطية معارك تحرير المدن العراقية من عصابات داعش ونقل الصورة المشرقة لبطولات الجيش العراقي والقوات الأمنية السائدة في تلك المعارك فضلا عن المساهمة الفاعلة في التصدي لجائحة كورونا ومشاركة الجيش الأبيض في كل فعالياته لمقارعة هذا الوباء الخطير والحد من تفشيه .كما وتحيي نقابة الصحفيين العراقيين أرواح شهداء الصحافة الذين قدموا أرواحهم فداء لرسالة الكلمة الحرة والقلم الشريف ، كما وتطالب الجهات الرسمية وغير الرسمية في العراق بضرورة توفير بيئة آمنه أوسع للعمل الصحفي وبما يمكن الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم الإعلامية من تأدية واجباتهم المهنية والصحفية على أكمل وجه لنقل الصورة المشرقة لبلادنا وبما يليق ويتناسب مع العراق وتاريخه الحضاري المشرق .