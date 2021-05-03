الأول من نوعه.. عراقية تحصد جائزة "أفضل أطروحة" في إيطاليا

وأعلنت جامعة فلورنس عن أسماء الفائزين لجميع الاختصاصات بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢١ بعد اجتياز اطاريح المرشحين لتقييم لجنة دولية محكمة في تخصص كل مرشح؛ حيث حازت الدكتورة رشا مهدي، وأطروحتها الموسومة (أدب الفروسية الايطالي والعالم العربي) على جائزة افضل اطروحة في مجال العلوم الانسانية، تمت مناقشتها في الجامعة في العامين السابقين.وسبق ان ناقشت الدكتورة رشا اطروحتها عام ٢٠٢٠، وحصلت على تقدير (امتياز) مع لجنة مناقشة دولية من ايطاليا والمانيا وفرنسا.وسيتم تكريم الباحثة العراقية، رسميا، من قبل رئيس جامعة فلورنس. كما ستتولى الجامعة نشر بحثها ورقيا ورقميا على حساب الجامعة الإيطالية ككتاب في مجال العلوم الانسانية.يذكر أن هذا التكريم، هو الاول من نوعه الذي تناله طالبة دكتوراه عراقية في ايطاليا.