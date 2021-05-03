منتدى الإعلاميات العراقيات يسجل أكثر من 70 حالة انتهاك لصحفيين وصحفيات

ورصد تقرير أعده المنتدى للفترة الممتدة من 3 أيار 2020- 2 أيار 2021، رصد ورود "أكثر من 70 حالة قتل وتهديد واعتقال وسجن ومضايقات وابتزاز تعرض لها صحفيون وصحفيات في عموم مدن العراق من بينها إقليم كردستان، لأسباب مختلفة من بينها تغطيتهم للتظاهرات الاحتجاجية إضافة إلى مضايقات طالت هذه الشريحة بسبب تغطيات إعلامية تتعلق بانتشار وباء كوفيد 19 ونقلهم لتردي الواقع الصحي".كما سجل منتدى الإعلاميات "تعرض أكثر من 12 صحفية وإعلامية للتمييز على أساس النوع الاجتماعي والمضايقات والابتزاز خاصة خلال البرامج التلفزيونية ذات البث المباشر مع استمرار غياب أو ضعف المؤسسات الإعلامية المستقلة وهيمنة الحزبية على المشهد الإعلامي بشكل عام".