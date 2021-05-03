العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، إطلاق راتب المعين المتفرغ.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تم إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر نيسان الماضي".

