حقوق الانسان تطالب بمنع الاجراءات التعسفية ضد الصحفيين

وطالبت المفوضية في بيان ورد الى السومرية نيوز" بمناسبة يوم الصحافة العالمي، الى أن توفير الأجواء الديمقراطية للعمل الإعلامي وحرية التعبير والرأي ومنع الإجراءات التعسفية تجاه الصحفيين التي تمثل الأساس لبناء المجتمعات المتطورة المتقدمة التي تؤمن بحرية الصحافة ورسالتها الإنسانية، من خلال تمكين الإعلاميين من الوصول إلى المعلومة دون وضع العراقيل والقيود كحق كفلته التشريعات والقوانين، فضلاً عن توفير البيئة الآمنة لعملهم وبما يساعد على تشخيص الخلل ومعالجته.وتشيد المفوضية بالجهود التي تبذلها الأسرة الصحفية في عكس معاناة الناس والمطالبة بحقوقهم، وتشخيص الانتهاكات والإجراءات القسرية التي يتعرض لها الأفراد، وتثمن المفوضية المواقف والتضحيات التي قدمها الإعلاميون في سبيل إعلاء الكلمة الحرة والصادقة رغم الأجواء الصعبة والمقلقة للمؤسسات الصحفية التي تجاهد من أجل البقاء والاستمرار وصعوبة الإصدار بسبب الضائقة المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد، وهذا يتطلب تضافر جهود الدولة والقطا