لجنة نيابية تطرق ناقوس الخطر بشأن المياه وتدعو لحل عاجل

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقته السومرية نيوز" أن تركيا تحاول بين الحين والاخر استخدام ورقة المياه لتنفيذ ما تخطط له بدولتي مسرى نهر الفرات بشكل خاص".وأضاف الشمري، أن اعلان مسؤول في شمال سوريا عن انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بأكثر من 5 امتار ولأول مرة في تاريخه، امر خطير وينذر بالأمر نفسه في العراق".ودعا الشمري مجددا الحكومة إلى الاسراع بتوقيع اتفاقية مع تركيا حول حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، وعدم استخدام الأمر كورقة ضغط لتنفيذ أهدافها".