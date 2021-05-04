أول تعليق من التربية بعد قرار إيقاف التعليم الحضوري

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، للوكالة الرسمية، ان "التعليم الالكتروني يشمل جميع المراحل، فعندما قدمت وزارة التربية مقترحات للجنة العليا وبعدها اقرت اللجنة تلك المقترحات ووافقت على الدوام الحضوري للمراحل الابتدائية الثلاثة الاولى وكذلك المراحل المنتهية هو جاء لفائدة الطالب والتلميذ وليس لاذيته"، مبينا انه "عندما يكون هناك انتشار للفايروس بشكل اوسع واكثر ضررا فالمصلحة وصحة المواطن فوق الكل".واضاف ان "وزارة التربية واللجنة العليا تتخذان اجراءات احترازية مسبقة لعدم تفشي الوباء"، مشيرا الى ان "التعليم اصبح الكترونيا لجميع المراحل من الاول الابتدائي الى السادس الاعدادي".وبشأن استعدادات وزارة التربية للتعليم الالكتروني، اكد فاروق ان "الوزارة مستعدة لذلك من خلال عدة برامج منها مشروع التلفزيون التربوي (مدرستي) الذي يقدم فيه جميع الدروس ، اضافة الى قيام المديرية العامة للمناهج بتحويل المناهج بشكل رقمي، اي ان المنهاج مكون من مواد مكتوبة ووسائل تعليمية توضيحية".وتابع ان "هناك مشروع (حسن وريم) للمراحل الابتدائية وهو جعل الدروس على شكل رسوم كارتونية لتسهيل ايصالها الى التلميذ".يذكر ان اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت اليوم الثلاثاء، إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونيا.