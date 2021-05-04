مصدر مطلع: لا صحة لترشيح جعفر علاوي لوزارة الصحة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك دعوات لاستيزار وزير من داخل العراق مطلع على الوضع الصحي".

وأضاف المصدر أنه "لا صحة لترشيح جعفر علاوي وزيراً للصحة بدلاً من حسن التميمي".وقدم وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، هعلى خلية حريق مستشفى ابن الخطيب.وشهد مستشفى ابن الخطيب ببغداد، قبل أيام، نشوب حريق خلف ٨٢ قتيلاً على الأقل وأكثر من ١١٠ مصاباً.