وزارة التربية تحسم الجدل بشأن الامتحانات

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن اختبارات الوزارة حضوريَّة ولا نيَّة لتحويل الامتحانات إلى الكترونيَّة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إنَّ "الوزارة استجابت لقرارات اللجنة العليا للصحَّة والسلامة الوطنيَّة في تعليق الدوام الرسمي بالمدارس والجامعات"، مشيرا إلى أن "التقديم على الامتحانات سيكون حضوريَّاً داخل المدارس و لا توجد نيَّة للوزارة بإجراء الاختبارات الكترونيَّاً ". وأوضح، أن "الوزارة منحت الصلاحيَّة لمديريات التربيَّة العامة بشأن دوام الملاكات التدريسيَّة بحسب حاجتها". وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونياً.

