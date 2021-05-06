منفذ ميناء ام قصر يضبط حاويات تحتوي على مواد خطرة

وذكرت الهيأة في بيان تلقته "السومرية نيوز" أن معلومات من جهاز المخابرات الوطني تمكن على إثرها منفذ ميناء ام قصر الأوسط من ضبط حاويات عدد 3 داخل الحرم الجمركي تحتوي على اسطوانات غازية سريعة الاشتعال وتصنف من ضمن المواد الخطرة مخالفة لضوابط الاستيراد".وأضافت، أن عملية الضبط تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، وإحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".