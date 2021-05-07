حادث صادم ومروع.. وفاة ثلاثة أطفال بسبب "الحر" شرقي بغداد (صور)

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوفاة ثلاثة أطفال نتيجة "حرارة الجو" شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طفلين وطفلة توفوا اختناقاً بسبب حرارة الجو، بعد تركهم من قبل والديهم داخل عجلتهم ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد".