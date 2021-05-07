السيطرة على حريق في سوق غربي الديوانية (صور)

وقالت المديرة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك المشيدة من الواح "الچينكو" مخصصة لبيع ملابس المستعملة والاجهزة الكهربائية داخل سوق الشامية غربي محافظة الديوانية".وأشارت إلى أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران التي اشتعلت داخل 12 كشك وابعدت خطر امتدادها وحجمت اضرارها عن المحال التجارية والاكشاك المجاورة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية"، مبينةً إنها "طلبت فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".