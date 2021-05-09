الغزي لـ"تون اليزابيث": الحكومة العراقية جادة في الانفتاح على دول العالم

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الاحد، عزم الحكومة العراقية على إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة.

وذكر بيان للامانة العامة ورد للسومرية نيوز، ان "الغزي استقبل سفير مملكة النرويج غير المقيمة في العراق، تون اليزابيث".

وبحسب البيان، قال الغزي، ان "الحكومة العراقية جادة في الانفتاح على دول العالم، لما تمتلكه من أرض خصبة لإقامة المشروعات الاستثمارية والمساهمة في تدوير عجلة الإعمار في عموم مناطق العراق، وتتطلع إلى أن يكون للنرويج الدور الكبير في هذا المجال.

وفيما يخص برنامج إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، أشار الغزي، إلى أن "الحكومة العراقية عازمة على إنهاء هذا الملف، وأن وزارة الهجرة والمهجرين تقدمت خطوات كبيرة باتجاه إغلاق عدد كبير من المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم بصورة طوعية، بعد أن ساهمت الوزارات ذات العلاقة والمنظمات الدولية، بإعادة البنى التحتية ومشروعات الطرق والمدارس وشبكات المياه والطاقة الكهربائية".

وأشادت اليزابيث، بجهود الحكومة العراقية لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وتنسيقها العالي مع المجتمع الدولي"، معلنة استعداد مملكة النرويج بمد يد العون للإسهام في إنهاء ملف النازحين وتأهيل المناطق المحررة".

كما أعربت علن أملها في أن تأخذ الشركات النرويجية دورها في إعمار العراق وإقامة المشروعات الاستثمارية، سيما وأن شركاتها باشرت بتنفيذ المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية في محافظة كربلاء وناحية الإسكندرية، وفقا للبيان.