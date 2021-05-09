انطلاق تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد (صور)

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات توافدوا إلى ساحة التحرير وسط بغداد، للتظاهر احتجاجاً على اغتيال الناشط الكربلائي ايهاب الوزني".وأشار إلى أن "قوات حفظ القانون انتشرت لتأمين المنطقة".واعلنت خلية الاعلام الامني، في وقت سابق من اليوم الاحد، عن مقتل الناشط المدني ايهاب الوزني بهجوم مسلح في كربلاء، فيما أكدت أن شرطة محافظة كربلاء المقدسة تستنفر جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتياله.