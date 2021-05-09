اندلاع حريق قرب سجن "التسفيرات" في بغداد

أفاد مصدر أمني، الاحد باندلاع حريق قرب سجن "التسفيرات" وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع في النفايات بالقرب من سجن التسفيرات ضمن رقعة وزارة الداخلية".

وأضاف المصدر أن "الدفاع المدني توجه لمكان الحادث".