السومرية تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي

تنشر السومرية نيوز، رابط نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي / الفرع العلمي (الاحيائي + التطبيقي) للعام الدراسي 2020 - 2021 ، والذي اعلنت عنه وزارة التربية، اليوم الاثنين.



