حريق يلتهم كرفانات شركة صناعية في النجف.. الدفاع المدني يتدخل

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل 5 كرفانات من اصل 10 مشيدة من السندويج بنل سريع الاشتعال تابعة الى شركة الريان للصناعة الأنابيب البلاستيكية في منطقة منخفض بحر النجف".وأشار البيان إلى أن "فرق الاطفاء طوقت الحادث واخمدت النيران وانهت الحريق بوقت قياس حال دون وقوع إصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية"، مبينة أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل أحد الكرفانات مما اشعل الحريق بادئ الامر".