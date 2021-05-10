التحول الرقمي".. التأكيد على أهميته للنهوض بالعراق

بعد أيام من أيام من قمة "التحول الرقمي" في العراق، أكد منتدى بغداد الاقتصادي أهمية التحول الرقمي للنهوض بالعراق.



وأشار عضو المنتدى جاسم العرادي في بيان، الى "اهمية التوجهات الرامية الى التحول الرقمي ودوره في النهوض بالاداء الاقتصادي داخل العراق".

ولفت العرادي الى ان "العراق بامس الحاجة الى تطوير الاتمتة والحوكمة في ادارة مفاصل البلاد والانتقال الى مرحلة افضل تتناسب وقدرات البلاد".

وعقدت في 5-6 ايار الحالي قمة التحول الرقمي في العراق والذي رعته اسيا سيل حيث قام العديد من قادة الفكر والمؤثرين بالانضمام ومن جميع أنحاء العالم للمشاركة بأفكارهم حول إستراتيجية التحول الرقمي في العراق.

وشملت القمة، والتي عقدت افتراضيًا بسبب ظروف الجائحة، العديد من الموضوعات الحاسمة والأفكار الجديدة المتعلقة بإصلاحات الهيكلية الرقمية عرضت في سلسلة من الندواتالديناميكية، وحلقات النقاش التفاعلية، والحوارات الاستراتيجية.

ومن بين هذه المواضيع القفزة من الاقتصاد الورقي إلى الاقتصاد القائم على البيانات، وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية، وتسريع تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية والشمول المالي.