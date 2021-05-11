الامانة العامة تنفي تحديد عطلة بمناسبة عيد الفطر وتؤكد سريان الحظر الشامل

وقال المتحدث باسم الامانة العامة حيدر مجيد في تصريح للسومرية نيوز" انه لم يصدر اي قرار يخص تحديد عطلة لعيد الفطر المبارك خلال الايام المقبلة، مضيفا ان الانباء التي تتداولها بعض وسائل الاعلام بهذا الشان عارية عن الصحة ولا أساس لها.ولفت مجيد الى ان الايام المقبلة ستشهد تطبيق حظر للتجوال بناء على مقررات جلسة مجلس الوزراء خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي والذي قرر فرض حظر شامل للتجول لمدة 10 أيام على خلفية ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا وبهدف الحفاظ على سلامة المواطنين من تفشي الوباء بشكل اوسع وذلك اعتبارا من يوم 12 أيار ولغاية 22 من الشهر نفسه.يذكر ان بعض وسائل الاعلام المحلية تناقلت خبرا مفاده ان الامانة العامة لمجلس الوزراء عممت قرارا بمنح عطلة رسمية بدء من يوم الخميس بمناسبة عيد الفطر المبارك.