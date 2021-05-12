بالوثيقة.. ذي قار تطالب باستثنائها من قرار تخفيض اوبك

وقالت المحافظة في وثيقة وردت إلى السومرية نيوز، إنه "استناداً إلى قرار مجلس النواب العراقي المرقم 17 لسنة 2019 والذي اعتبر محافظة ذي قار محافظة منكوبة، ولكون التخفيض يؤثر على العائدات المالية للمحافظة ومبالغ البترودولار والمنافع الاجتماعية".وأضافت "يرجى الموافقة على استثناء محافظة ذي قار من التخفيض المشار إليه، وتعويضه من بقية الحقول النفطية (خارج المحافظة) كون نسب التخفيض فيها تعد قليلة مقارنة مع نسب الانتاج".في ما يلي نص الوثيقة: