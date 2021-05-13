بالفيديو..تظاهرات في الكرادة تطالب بالغاء حظر التجوال بشكل نهائي

تظاهر المئات من سكان الكرادة مساء يوم الخميس للمطالبة بالغاء حظر التجوال بالكامل حيث ردد المتظاهرون هتافات عديدة ابرزها ( شيل الحظر شيله) وذلك جراء الاضرار التي لحقت باصحاب المحال التجارية والعمال ذوي الدخل اليومي.