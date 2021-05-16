التربية تكشف عن توصيات جديدة تخص الدوام الحضوري والامتحانات

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة تعتزم مناقشة الدوام الحضوري وآلية إجراء الامتحانات، فضلاً عن تحديد موعدها بعد عطلة عيد الفطر، ورفع التوصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة"، مبيناً أن "جميع امتحانات وزارة التربية حضورية".وبشأن تقليص المناهج، أكد فاروق أن "مسألة تقليص إضافي للمناهج وحذف بعض المواد من شأن هيأة الرأي"، مشيراً إلى أنه "لغاية الآن لم يتم اتخاذ اي قرار بهذا الشأن".وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخميس الماضي (13 ايار 2021)، إيقاف الحظر الشامل طيلة أيام العيد وما بعده وتطبيق الحظر الجزئي من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً طيلة أيام الأسبوع.