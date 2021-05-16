الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، تسجيل 2456 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 5624 حالة جديدة للشفاء من الفايروس.



وأشارت الصحة الى تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق، وتلقي 4093 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.