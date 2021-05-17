امرأة تقتل زوجة وابن اخيها قبل ان تنتحر

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "امرأة تبلغ من العمر ٣١ عاما اقدمت على قتل زوجة شقيقها وطفلها البالغ من العمر ٣ سنوات، بطلق ناري ومن ثم انتحرت داخل منزلها ضمن قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار".هذا ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل.يشار الى ان حوادث القتل والانتحار اثر الخلافات العائلية انتشرت في الاونة الاخيرة في العديد من مناطق البلاد، فيما ترجع عدد من حالات الانتحار الى صعوبة الوضع المعيشي والفقر والبطالة اضافة الى الامراض النفسية.