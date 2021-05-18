الدفاع توضح حقيقة فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاكها

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر مفاده التطوع بصفة جندي على ملاك وزارة الدفاع، وتؤكد الوزارة ان هذا الخبر عار عن الصحة وانه لاتوجد تعيينات على ملاك وزارة الدفاع في الوقت الراهن بسبب إقرار الموازنة وخلوها من التعيينات".وبينت الوزارة، ان "الاخبار الخاصة بها تصدر فقط من موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام) وقناتيها على (اليوتيوب، التليغرام)، وغير ذلك فهي أخبار عارية عن الصحة".