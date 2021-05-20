الخدمة الاتحادي يبين حقيقة استلامه درجات وظيفية شاغرة من الوزارات

وقال الناطق باسم المجلس، وسام اللهيبي، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الاخبار التي تم تداولها في وكالات الانباء ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الوزارات بإرسال درجاتها الوظيفية الشاغرة الى مجلس الخدمة لغرض إعلانها كفرص للتوظيف غير صحيحة".واضاف: "وبصدد ذلك اود أن اوضح ما يلي:١- ان المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 قد بينت الموقف التشريعي لملف التوظيف بجميع ما شملته من فقرات، والمتمثلة في ايقاف التعيينات في الدولة، كما انها حذفت كل الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في جميع الوزارات والدوائر الحكومية ، واوقفت التوظيف بصفة عقود في مؤسسات الدولة كافة.٢- ان اغلب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لم تستوفِ لغاية الان إجراءاتها من أجل مصادقة وزارة المالية على ملاكاتها.وأكد أن "المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القانون في كل ما يتعلق بالتوظيف، وبالتالي فإن اي درجة وظيفية حال استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون الموازنة سوف لن يتم إشغالها الا بعد الاعلان عنها وفق الضوابط القانونية، ولن يتم الاختيار من بين المتقدمين لإشغالها إلا وفق المعايير الموضوعية الي أقرها المجلس".ودعا اللهيبي إلى"عدم نشر المعلومات المتعلقة بملف التوظيف إلا بعد الرجوع الى مجلس الخدمة قبل نشرها"، مبينا ان "المجلس غير مسؤول عن اي تصريح صدر عن الغير بشأن ملف التوظيف ولا يتحمل اي مسؤولية او تبعات قانونية عن هذه التصريحات".وأكد على "ما تضمنته بيانات المجلس ومنشوراته السابقة فيما يتعلق بضرورة توخي الدقة في نشر الاخبار الخاصة بملف التوظيف".