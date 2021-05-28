محافظة عراقية تطلق رابطاً للتقديم على تعينات

وقال الشريفي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "هذا المجلس انشئ كي يتم تقديم خدمة للخريجين من ابناء المحافظة، ولمعرفة واحصاء اعداد الباحثين عن فرصة عمل، كي يتسنى لادارة المحافظة توزيعهم حسب الاختصاصات والاحتياجات المطلوبة في مؤسسات الدولة ودوائرها والشركات العاملة في المحافظة حسب توفر تلك الفرص".وأضاف، ان "الرابط سيكون متاحا لجميع ابناء المحافظة من الذين اجتازوا المرحلة الاعدادية او خريجي الجامعات والمعاهد العراقية المختلفة وايضا غير الخريجين، وسيوفر قاعدة بيانات رصينة للتعرف على عدد الباحثين عن عمل ولكلا الجنسين".واكد الشريفي، ان "ديوان المحافظة سيعلن الاحصائيات المتكاملة بعد انتهاء التقديم في هذا المجلس، وسيكون لكل متقدم رقم احصائي واستمارة تقديم محفوظة لكل معلوماته".رابط الاستمارة