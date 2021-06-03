Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
عمليات البصرة تعلن اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بينها استمرار الحظر الجزئي.. مجلس الوزراء يقر توصيات الصحة بشأن التصدي لكورونا (وثائق)

محليات

2021-06-03 | 06:19
بينها استمرار الحظر الجزئي.. مجلس الوزراء يقر توصيات الصحة بشأن التصدي لكورونا (وثائق)
14,740 مشاهدة

قدمت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، توصيات وزارة الصحة إلى "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية" وهي الجهة المخولة بإقرار اجراءات مواجهة تفشي مرض كورونا في البلاد.

ومن بين تلك التوصيات الحكومية استمرار الحظر الجزئي من التاسعة مساء وحتى الخامسة فجراً بشكل يومي، واشتراطات تقديم "كارت" يثبت تلقي اللقاح لدى بعض الفئات.
 
وجاء في وثائق موقعة من امين عام المجلس نعيم الغزي، واطلعت عليها السومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء أقر في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين المنعقدة في 2 حزيران الحالي، توصيات وزارة الصحة بشأن مواجهة جائحة فايروس كورونا.
 
وبحسب الوثائق فأن "الصحة أوصت باستئناف العمل بالتعليم المدمج وفقا للآلية المعدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لما تبقى من السنة الدراسية الحالية للتخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية للمواد الدراسية التي تتطلب التدريب العلمي أو التطبيقي أو السريري ، وكذلك السماح بالدوام الحضوري لطلبة الدراسات العليا في القاعات الدراسية ثلاثة أيام في الاسبوع لاستكمال متطلبات العام الدراسي الحالي، على أن يراعى الآتي:
أ. جلب الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية كافة نتيجة فحص سالبة لمرض کوفید- 19، ( PCR) اسبوعياً أو (كارت) لقاح يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات (كوفيد - ۱۹) منعاً لنقل الوباء فيما بينهم وعوائلهم.
ب. أخذ الإجراءات الوقائية كافة في المعاهد والكليات والجامعات بحسب قرارات وتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( مكافحة جائحة فايروس کورونا(
 
كما اوصت الوزارة بتأجيل دخول المجاميع السياحية للعراق بأشكالها كافة تلافيا من دخول سلالات جديدة للعراق ولحین تحقیق مقادير تغطية عالية لمواطنينا المشمولين بلقاحات ( كوفيد- ۱۹ ) لضمان وقايتهم من الاصابة بالوباء أو عدم اصابتهم بإصابات شديدة .
 
وأقر مجلس الوزراء أيضاً توصية الصحة باستمرار دوام موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بمقدار (50%) من الدوام الرسمي باستثناء وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والوزارات الأمنية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والزامهم بجلب نتيجة فحص سالبة لمرض كوفيد – 19، (PCR) أسبوعيا أو جلب ( کارت ) لقاح يثبت تلقيحه بأحد لقاحات كورونا.
 
وأوصت الوزارة أيضاً، باستثناء الهيئات الدبلوماسية والوفود الرسمية والخبراء والفنيين والعاملين في المشروعات الخدمية الملقحين بجرعتين من لقاح كوفيد – ۱۹، الوافدين إلى العراق، عدا الوافدين من الهند من قرار منع دخول الوافدين الى البلاد، مع جلبهم فحص ( PCR ) سالب خلال (۷۲) ساعة قبل دخولهم العراق يثبت خلوهم من الاصابة بمرض كوفيد - 19، على أن يجلب ما يثبت ذلك من دولهم رسميا ؛ ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وذلك بسبب کون احتمالية إصابتهم بالمرض قليلة جدا بسبب أخذهم اللقاح
 
وشددت الوزارة على ضرورة تزويد وزارة الخارجية دوريا بموقف الدول جميعها من عملية تلقيح العراقيين المقيمين في الخارج ( بضمنهم البعثات الدبلوماسية ) لكي يكون التعامل بالمثل مع جاليات تلك الدول المقيمين في العراق (بضمنهم البعثات الدبلوماسية(
 
وأكدت تصويات وزارة الصحة على المحافظين للالتزام بالتعليمات والتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والقرارات الصادرة من مجلس
الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية لمرض ( كوفيد - ۱۹) وعدم التهاون بتنفيذها حفاظا على صحة المواطنين ، وفي حال وجود رؤيا لتخفيف أو تشديد الإجراءات تعرض على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لإبداء الرأي فيها.
 
وأكدت وزارة الصحة على تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الفرق الصحية في دوائر الصحة في المحافظات كافة لمنع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية وفرض الغرامات على المخالفين مع التزام الفرق الصحية والأمنية بارتداء الكمام.
كما أوصت وزارة الصحة باستمرار حظر التجول الجزئي من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا طيلة أيام الأسبوع.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:46 | 2021-06-03 10:46
10:24 | 2021-06-03 10:24
10:18 | 2021-06-03 10:18
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
مجلس الوزراء يصوت على قرار يتعلق بدوام الموظفين
24.61%
11:23 | 2021-06-01
مجلس الوزراء يصوت على قرار يتعلق بدوام الموظفين
11:23 | 2021-06-01
بينها يخص الطلبة والموظفين.. تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء
21.56%
14:44 | 2021-06-01
بينها يخص الطلبة والموظفين.. تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء
14:44 | 2021-06-01
وفاة فنانة مصرية مشهورة
16.96%
06:16 | 2021-06-03
وفاة فنانة مصرية مشهورة
06:16 | 2021-06-03
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الموقف الوبائي في العراق
13.46%
09:01 | 2021-06-02
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الموقف الوبائي في العراق
09:01 | 2021-06-02
بيان من الرافدين بشأن قروض الـ50 مليون
13.36%
03:15 | 2021-06-02
بيان من الرافدين بشأن قروض الـ50 مليون
03:15 | 2021-06-02
التقاعد تكشف آلية صرف مكافآت نهاية الخدمة خلال العام الحالي
10.04%
12:42 | 2021-06-01
التقاعد تكشف آلية صرف مكافآت نهاية الخدمة خلال العام الحالي
12:42 | 2021-06-01
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.