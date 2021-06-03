الدفاع المدني تفرض غرامات مالية بحق المخالفين لشروط السلامة

أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، فرض غرامة مالية بحق المخالفين لشروط السلامة في القطاع الخاص.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن للوكالة الرسمية إن "هناك استجابة من قبل الكثير من المؤسسات ودوائر الدولة وكذلك من القطاع الخاص لإرشادات الدفاع المدني"، مبيناً أن "الأمر لايخلو من بعض الاستجابات الضعيفة لتلك الارشادات".

وأضاف أنه "تمَّت معالجة الأمر من خلال تكثيف الزيارات والكشوفات، وفرض غرامة تبدأ من 200 ألف دينار وصولاً إلى مليون دينار بحق المخالفين".

واطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة وطنية كبرى لتأمين متطلبات الدفاع المدني والسلامة في قطاعات النشاط العام والخاص .

واطلقت مديرية الدفاع المدني حملة كبرى لتنفيذ الكشوفات ومتابعة كشوفات سابقة على كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومختلف المشاريع في البلاد المتعلقة بمتابعة شروط الوقاية والسلامة فيها".