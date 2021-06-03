بالصور: الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل شركة للصناعات البلاستيكية في ديالى

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق كبير اندلع داخل شركة "رونق الجزيرة" للصناعات البلاستيكية في ناحية جديدة الشط بمحافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "10 فرق اطفاء طوقت النيران ومنعت امتداد السنتها الى كميات هائلة من خام خزين المواد البلاستيك دخل الشركة بعد ان بذلت جهود كبيرة لاحتواء الحادث وتحجيم الاضرار الاقتصادية الناتجة، رغم صعوبة اخماد المواد البلاستيك المحترقة وانبعاثاتها الغازية السامة على صحة رجال الدفاع المدني".

واشارت الى ان "الفرق انهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية".

ولفتت المديرية الى انه "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل الشركة المذكورة".