اتفاق على جدولة ديون الكهرباء واطلاق الغاز الايراني الى العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح تابعته السومرية نيوز إن "هناك ديوناً ومستحقات واجبة الدفع للجانب الإيراني وقد تم الاتفاق خلال لقاء وزيري الكهرباء والمالية ومدير عام المصرف العراقي التجاري على جدولة الديون من أجل معاودة اطلاقات الغاز الإيراني في الأيام المقبلة".واضاف أنه "في حال معاودة الغاز الإيراني فإن إنتاج الكهرباء سيصل الى نحو 22 ألف ميكا واط"، مبيناً أن "زيادة الإنتاج ستنعكس على زيادة عدد ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء".ولفت موسى الى أن "إطلاقات الغاز من الجانب الإيراني لا تزال منحسرة بواقع 20 مليون متر مكعب من أصل 70 مليون متر مكعب تحتاجها وزارة الكهرباء في فصل الصيف".