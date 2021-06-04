الدفاع المدني تنقذ مجمعا سكنيا قبل ان تلتهمه النيران جنوبي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقها سيطرت على حريق اندلع داخل مجمع الزهراء السكني المكون من 20 كرفان سكن مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني".واضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران التي نشبت فطالت 4 كرفات وانقذت 16 كرفانا قبل ان تصلها نيران الحريق"، مؤكدة "السيطرة على الحادث من دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وختم البيان بالاشارة الى ان "سبب الحريق كان نتيجة احتراق حشائش متيبسة قرب المجمع السكني".