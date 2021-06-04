بعد حريق "شاريا".. حقوق الإنسان تدعو لحسم ملف النازحين

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يحمل الحكومة مسؤولية بقاء النازحين في المخيمات لغاية هذه اللحظة".ودعا الغراوي، وزارة الهجرة الى "غلق كافة المخيمات وتامين متطلبات العودة الطوعية للنازحين وانهاء معاناتهم الانسانية".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، افاد مصدر امني باندلاع حريق في مخيم شاريا للنازحين الايزيدين في محافظة دهوك باقليم كردستان.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريقا نشب في مخيم شاريا للنازحين في محافظة دهوك باقليم كردستان".