العتبة الكاظمية تطالب بكشف ملابسات تفجير باب المراد

وقالت العتبة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من دواعي الحزن والأسى تعرّض مدينة الكاظمية المقدسة إلى حادث انفجار روّع أهالي هذه المدينة الآمنة والزائرين الكرام في شارع باب المراد والذي ذهب ضحيته الأبرياء الذين قضوا نحبهم فضلا عن عدد من الجرحى بسبب هذا الحادث الأليم".وأضاف البيان "إننا في الوقت الذي نعزي عوائل الشهداء الذي فجعوا بذويهم، نهيب بالقوات الأمنية والجهات المختصة بمختلف مسمياتها الرسمية ببذل أقصى الجهود لتأمين هذه المدينة المقدسة وقاصديها الكرام وأهاليها وساكنيها الأعزاء، هذه المدينة التي تشرفت بضم الجسدين الطاهرين للإمامين الكاظمين الجوادين عليهما السلام فأصبحت ذات موقع خاص في نفوس الملايين وملاذا للموالين والمحبين لأهل البيت عليهم السلام".وأكدت العتبة، على "الجهات الأمنية المعنية كافة بوجوب اتخاذهم كل الإجراءات الأمنية المشددة اللازمة لبسط الأمن وحماية أرواح الأهالي والزائرين الوافدين والكشف عن ملابسات هذا الحادث الأليم لأبناء الشعب العراقي العزيز.. وكلنا أمل أنهم بمستوى المسؤولية التاريخية والوطنية".وكان مصدر أمني أفاد، أمس الخميس، بمقتل شخصين وإصابة 14 شخصاً بانفجار “اسطوانة غاز” قرب مطعم في الكاظمية شمالي بغداد.