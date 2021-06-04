العمل تحقق بشأن "إشكالات مالية"

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تود ان توضح لمستفيدي راتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة ان ماحصل من اشكالات ادارية ومالية حين اطلاق الدفعة الثانية من مستحقات المتراكم لسنوات سابقة يوضح قصورا واضحا في الاداء".وأضاف البيان "قد وجه الوزير بتشكيل لجنة تحقيقية على مستوى عالي لتتولى التحقيق الشفاف والاصولي مع كل المعنيين في الهيئة وسنلتزم بما تتوصل اليه اللجنة التحقيقية من توصيات".وبينت، ان "الوزارة لن تدخر جهدا في تصحيح الاداء ومعالجة الاخطاء التي يجب ان لايتحملها المستفيدين من خدمات الهيئة التي اسست لخدمة ذوي الاعاقة ووضع السياسات والرؤى التي ترتقي بالخدمات التي هم بأمس الحاجة اليها".