إفتتاح ساحة كبرى للتبادل التجاري بين العراق وايران

وعقد الوزير فور وصوله مؤتمراً صحفياً، قال خلاله ان "الزيارة تأتي للاطلاع على سير العمل ومتابعة شؤون التشكيلات التابعة للوزارة وتنفيذ المشاريع منها النقل البري والموانئ والسكك والنقل الخاص في البصرة ، حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".واضاف ، "سنتوجه الى منفذ الشلامجة لإفتتاح الساحة الكبرى للتبادل التجاري بين الجانب العراقي والايراني في الشلامجة، اضافةً الى زيارة مرآب النقل البري النموذجي الذي يضم عدد من الشاحنات الكبيرة ومحطة وقود للسائقين و ورش تصليح وغيرها".وتابع الوزير انه "سيكون ضمن جدول اعمال زيارة البصرة متابعة سير العمل وتنفيذ المشاريع وبناء الارصفة العملاقة في ميناء الفاو الكبير وزيارة لمحطة السكك".