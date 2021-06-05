لجنة للتدقيق في اسباب حريق مخيم شاريا.. ودعوة لاعادة النازحين الى مناطقهم

وقالت خليل في حديث للسومرية نيوز، ان "الاضرار التي لحقت بمخيم شاريا في محافظة دهوك، من الناحية المادية كانت كبيرة جدا، مشيرة الى "عدم وجود خسائر بالارواح، باستثناء حالات اختناق بسبب الدخان لعدد من ساكني المخيم وتم نقلهم الى المستشفى لغرض العلاج"، مبينة أن "الحريق وبحسب المعلومات التي لدينا فانه ناتج عن تماس كهربائي، وتم تشكيل لجنة للتدقيق بشكل أعمق في اسبابه".واضافت خليل، ان "هذه الحادثة في المخيمات ليست الاولى، وقد تكررت سابقا مرات عدة، لكنها في هذه المرة كانت كبيرة جدا، على اعتبار انه حصلت سابقا حرائق في المخيمات لان الخيم مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، ومتقاربة مع بعضها واي تماس كهربائي قد يتسبب بحصول حرائق".واكدت على انه "بغض النظر عن الأسباب ومهما كانت وبعد مرور سبع سنوات فقد آن الاوان الى عودة النازحين لمناطقهم، وانقاذهم من هذا الوضع في المخيمات وقبل التفكير في اي مشروع اخر، يجب ان يعود النازحون كي تستقر الاوضاع ودون عودتهم فلن يتحقق الاستقرار بشكل مطلق".وكان حريقاً ضخماً، التهم امس الجمعة، خيم النازحين في مخيم (شاريا ) بمحافظة دهوك من ابناء المكون الايزيدي، كما ادى الحريق الى خسائر مادية كبيرة بين النازحين دون ان تسجل اي خسائر بشرية.