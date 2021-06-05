وزير التعليم يوجه رسالة إلى الجامعات العراقية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الوزير حث في رسالته الى الجامعات على "زيادة عدد المجلات العراقية في المستوعبات العالمية والتأكيد على نشر بحوث الهيئات التدريسية وطلبة الدراسات العليا في المجلات العلمية العراقية ذات معامل التأثير وتشكيل فرق بحثية رصينة من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لزيادة وتحقيق النشر العلمي باسم أكثر من مؤسسة وحسب الاختصاص وضمن مسار التكامل المعرفي".ودعا، الجامعات والكليات الأهلية الى "تعضيد التوجه الى البحث والنشر العلمي واستحداث المجلات العلمية المتخصصة، مؤكدا أن جهاز الإشراف والتقويم العلمي يتولى عملية تقويم المؤسسات على وفق تحقق المتطلبات العلمية ومؤشرات رصانة المخرجات".وشدد على "تعزيز المواقع الإلكترونية للجامعات وتمكين الباحثين والطلبة من روابط المجلات العلمية المحلية الداخلة في المستوعبات العالمية، مشيرا الى أهمية الانفتاح الدولي وإشراك باحثي العالم بنشر البحوث في مجلات الجامعات العراقية وإدامة صور التعاون المعرفي والتواصل الأكاديمي والإفادة من علماء العراق في الخارج في مراجعة وتطوير آليات الارتقاء بالتعليم والسمعة الدولية".