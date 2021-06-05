تعويضات مالية للمتضررين من "كارثة شاريا"

وقال مدير الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين عباس جهانكير، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع حكومة الإقليم ومحافظة دهوك من أجل الإسراع بتجهيز مخيم شاريا بخيم جديدة بدلا عن المحترقة"، مبيناً أنه "سيتم نصب الخيم الجديدة ،فيما تجرى حالياً عمليات التنظيف ورفع الأنقاض وإزالة آثار الحريق في المخيم".وأضاف أن "وزيرة الهجرة وجهت بتعويض المتضررين بمبالغ مالية من خلال الاتصال المباشر برئيس الوزراء من أجل تخصيص مبالغ مالية"، لافتاً الى أن"هذه التعويضات سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استحصال الموافقات الأصولية".وأشار الى أن "مبالغ التعويضات تتراوح ما بين 500 ألف دينار الى مليون دينار لكل عائلة إضافة الى تخصيص أفرشة وأغطية وملابس للمتضررين".وتابع جهانكير أن "سبب الحريق هو حدوث تماس كهربائي مع سوء خزن للعائلة الساكنة في الخيمة ،ما تسبب باحتراقها وأدت الرياح القوية الى انتشار السنة اللهب الى باقي الخيم"، مبيناً أنه" لا توجد خسائر في الأرواح ،وأن الخسائر مادية فقط ،وهي عبارة عن خيم وأفرشة وملابس ومعدات الأسرة الخاصة بالمعيشة".