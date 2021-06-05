الأسبوع المقبل.. غرامة على المركبات المخالفة في هذه الحالات

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، الشروع بفرض غرامة مالية على المركبات التي تضع عبارات تخل بالذوق العام بدءاً من الأسبوع المقبل.

وقال مدير المرور العامة، اللواء طارق اسماعيل، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "هناك فقرة في قانون المرور، تنص على معاقبة المركبات التي تضع عبارات مسيئة للادب وتخل بالذوق العام".

وأضاف اسماعيل، أن "المديرية ستفعل مفارز قوية لتوجيه غرامة مقدارها 30 ألف دينار عراقي، على كل تكتك أو مركبة تحمل عبارات لا تناسب الذوق العام"، لاقتاً إلى أن "المفارز سوف تقوم بحجز المركبات لحين رفع العبارات المسيئة".

وأكد، أنه "خلال الاسبوع المقبل ستفعل المفارز في الشوارع لرصد هذه المركبات وتغريمها ورفع العبارات عنها".