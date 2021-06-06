التعليم العالي: العام الدراسي المقبل سيكون حضورياً

رجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، ان يكون الدوام خلال العام الدراسي المقبل حضوريا، بعد التوسع في حملات التطعيم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، إنه "تم فتح مراكز لتلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا بالجامعات والكليات الحكومية والاهلية لتطعيم الطلبة والمنتسبين والموظفين فيها من خلال فرق صحية مختصة"، كاشفا "عن وجود اقبال كبير على هذه المراكز". ورجح أن "يكون الدوام في الجامعات حضوريا للعام الدراسي المقبل، لاسيما بعد التوعية الصحية بخطورة الجائحة وتشجيع الطلبة على اخذ اللقاح".

