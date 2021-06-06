تعليق جديد من لجنة التعليم النيابية بشأن الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات

أكد عضو لجنة التعليم النيابية رياض المسعودي، اليوم الاحد، أن امتحانات نهاية السنة في حال تم اقرارها حضوريا في الجامعات والكليات، سيرتبط نجاحها بشرط تطبيق الاجراءات الوقائية لجائحة كورونا بالشكل الصحيح.

وقال المسعودي في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "تسجيل الاصابات بشكل يومي وعلى مستوى ارتفاع واحد بين ثلاثة الى خمسة الاف، ينذر بمخاطر كبيرة على المستوى البعيد، لاسيما ان المدارس والجامعات حاليا معطلة وملتزمة بالتعليم الالكتروني".

ودعا المسعودي المواطنين الى "الالتزام بالاجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي، لكون المنظومة الصحية متكاملة وقد رتبت عملها في جميع قطاعات الحياة التي تهم المواطن، لاسيما ان الحظر الصحي اثبت فشله في التقليل أو الحد من انتشار فيروس كورونا بين افراد المجتمع".