التربية تحدد موعد حسم ملف المراحل غير المنتهية

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، إن "الوزارة اصدرت قرارها بشأن المراحل المنتهية والمتضمن أن يكون امتحان السادس الابتدائي امتحاناً مدرسياً بدلاً من الوزاري، وتحديد الرابع من شهر تموز المقبل امتحاناً وزارياً لطلبة الثالث متوسط، في حين سيكون امتحان السادس الاعدادي في 27 من شهر تموز"، مؤكداً "استمرار الدراسة والتعليم الالكتروني للمراحل غير المنتهية لغاية الأول من شهر تموز وبعد ذلك يتم البت بالقرار الخاص بشأنهم".ولفت إلى أن "الوزارة تتجه نحو حصول الطالب على المعلومة الكافية من المنهج المقرر والمكيف من قبل المديرية العامة للمناهج، لذلك فانها تسعى لاتخاذ القرارت الصحيحة التي تصب في مصلحة الطلاب".