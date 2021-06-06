بيان من مفوضية الانتخابات بشأن موظفي الاقتراع

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، ان مجلس المفوضين بصدد تحديد مبلغ المكافأة المالية لموظفي الاقتراع.

وقال المكتب الاعلامي للمفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفوضية الانتخابات مستمرة باستقبال طلبات موظفي الاقتراع لليوم الواحد من خلال الرابط (http://37.98.225.237:9999/) في الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية لغاية 1/8/2021 وعلى مدار الساعة".

واضاف ان "مجلس المفوضين بصدد تحديد مبلغ المكافأة المالية التي ستمنح لجميع موظفي الاقتراع سواء كانوا موظفين حكوميين ام طلبة او خريجين"، مشيرا الى انه "سيتم منح موظفي الدولة كتاب شكر وتقدير من رئاسة مجلس الوزراء بعد تأييد المفوّضية بإتمامهم المهام الموكلة إليهم".